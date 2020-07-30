Fotoğraflarla: Hava sıcaklığının 51C dereceyi bulduğu Irak'ta serinleme yöntemleri

Orta Doğu genelinde sıcaklık giderek artıyor. Halk da serinlemek için farklı yöntemler arayışında.

Başkent Bağdat'ta hava sıcaklığı Salı günü, tarihinin en yüksek seviyelerinden birine çıkarak 52C dereceye yaklaştı.

Sıcaklığın Çarşamba günü 51C derecenin altında kaldığı bildirildi.

Birçok kişi kapalı alanlardan çıkmadı, bazıları da Bağdat'ın merkezinde doğaçlama hazırlanan duşlarda serinledi.

Aşırı sıcaklar, ülkenin giderek azalan kamu kaynakları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Elektrik kesintileri nedeniyle Bağdat'ta birçokları vantilatörlerin ve klimaların çalışabilmesi için jeneratörlere bağlı yaşıyor.

Ülkedeki durumu protesto edenler bu hafta başı da sokaklara döküldü.

Pazartesi günü çıkan olaylarda en az iki gösterici öldü. Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, güvenlik güçleri tarafından öldürülenlerin sayısının 20'den fazla olduğunu duyurdu.

Koronavirüs salgının başlamasıyla düşen petrol fiyatları da ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Irak'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4.603, toplam vaka sayısı da 118.000'i geçiyor.

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