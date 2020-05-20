Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor? Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün kimdir? Fortuna Sittard güncel piyasa değeri ne kadar?

Son dönemlerde ismi en çok gündeme gelen kulüplerden bir tanesi Fortuna Sittard oldu. Peki Fortuna Sittard hangi hangi ligde yer alıyor? Başkanı kim? Kadrosunda toplam kaç futbolcu yer alıyor? İşte Fortuna Sittard ve Işıtan Gün hakkında merak edilen soruların cevapları.

FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Fortuna Sittard, Hollanda'da bulunan bir futbol takımı.

Kulüp Hollanda'nın Sittard şehrinde 1 Temmuz 1968 tarihinde kurulmuştur. Lig olarak Hollanda 2. Ligi olan Eerste Divisie'de oynamaktadır.

Tam ad: Fortuna Sittard Combinatie

Takma ad: Fortuna

Renkler: Sarı-Yeşil

Kuruluş: 1 Temmuz 1968

Stadyum: Wagner & Partners Stadion, Sittard (Kapasite: 13,000)

Başkan: Isitan Gün

Teknik direktör: Ben van Dael

Lig: Eerste Divisie

2007-08 Eerste Divisie, 16.

FORTUNA SİTTARD KADROSU!

Alexei Coselev / Kaleci

Azbe Jug / Kaleci

Rowen Koot / Kaleci

Martin Angha / Stoper

Branislav Ninaj / Stoper

Wessel Dammers / Stoper

Grégoire Amiot / Stoper

Patrik Raitanen / Stoper

George Cox / Sol Bek

Felix Passlack / Sağ Bek

Clint Essers / Sağ Bek

Lazaros Rota / Sağ Bek

Jorrit Smeets / Önlibero

Tesfaldet Tekie / Merkez orta saha

Àlex Carbonell / Merkez orta saha

Leandro Fernandes / Merkez orta saha

Adnan Ugur / Merkez orta saha

Dimitrios Ioannidis / Merkez orta saha

Bo Breukers / Merkez orta saha

Carlos Faya / Merkez orta saha

Amadou Ciss / Orta saha sol

Mark Diemers / On Numara

Nassim el Ablak / On Numara

Jacky Donkor / Sol Kanat

Djibril Dianessy / Sağ Kanat

Nikolai Frederiksen / Sağ Kanat

Vitalie Damascan / Santrafor

Rasmus Karjalainen / Santrafor

Bassala Sambou / Santrafor

FORTUNA SITTARD'IN KADRO DEĞERİ NEDİR?

Hollanda Eredivisie'de corona virüsü nedeniyle iptal edilen sezonu 16. sırada kapatan Fortuna Sittard'ın kadrosunda 29 futbolcu bulunuyor.. Kulübün güncel piyasa değeri ise 12,15 milyon Euro.

Işıtan Gün

FORTUNA SITTARD BAŞKANI IŞITAN GÜN KİMDİR?

1975 yılında doğdu, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York'ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD'de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard'ın başkanlığı yapıyor.