Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor? Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün kimdir? Fortuna Sittard güncel piyasa değeri ne kadar?
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün Acun Ilıcalı ile Fortuna Sittard kulübünün satışı için görüştüklerini resmen açıkladı. Yaşanan gelişme magazin ve spor dünyasında yankılanırken Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün kimdir, Fortuna Sittard güncel piyasa değeri ne kadar merak edildi.
Son dönemlerde ismi en çok gündeme gelen kulüplerden bir tanesi Fortuna Sittard oldu. Peki Fortuna Sittard hangi hangi ligde yer alıyor? Başkanı kim? Kadrosunda toplam kaç futbolcu yer alıyor? İşte Fortuna Sittard ve Işıtan Gün hakkında merak edilen soruların cevapları.
FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE YER ALIYOR?
Fortuna Sittard, Hollanda'da bulunan bir futbol takımı.
Kulüp Hollanda'nın Sittard şehrinde 1 Temmuz 1968 tarihinde kurulmuştur. Lig olarak Hollanda 2. Ligi olan Eerste Divisie'de oynamaktadır.
Tam ad: Fortuna Sittard Combinatie
Takma ad: Fortuna
Renkler: Sarı-Yeşil
Kuruluş: 1 Temmuz 1968
Stadyum: Wagner & Partners Stadion, Sittard (Kapasite: 13,000)
Başkan: Isitan Gün
Teknik direktör: Ben van Dael
Lig: Eerste Divisie
2007-08 Eerste Divisie, 16.
FORTUNA SİTTARD KADROSU!
Alexei Coselev / Kaleci
Azbe Jug / Kaleci
Rowen Koot / Kaleci
Martin Angha / Stoper
Branislav Ninaj / Stoper
Wessel Dammers / Stoper
Grégoire Amiot / Stoper
Patrik Raitanen / Stoper
George Cox / Sol Bek
Felix Passlack / Sağ Bek
Clint Essers / Sağ Bek
Lazaros Rota / Sağ Bek
Jorrit Smeets / Önlibero
Tesfaldet Tekie / Merkez orta saha
Àlex Carbonell / Merkez orta saha
Leandro Fernandes / Merkez orta saha
Adnan Ugur / Merkez orta saha
Dimitrios Ioannidis / Merkez orta saha
Bo Breukers / Merkez orta saha
Carlos Faya / Merkez orta saha
Amadou Ciss / Orta saha sol
Mark Diemers / On Numara
Nassim el Ablak / On Numara
Jacky Donkor / Sol Kanat
Djibril Dianessy / Sağ Kanat
Nikolai Frederiksen / Sağ Kanat
Vitalie Damascan / Santrafor
Rasmus Karjalainen / Santrafor
Bassala Sambou / Santrafor
FORTUNA SITTARD'IN KADRO DEĞERİ NEDİR?
Hollanda Eredivisie'de corona virüsü nedeniyle iptal edilen sezonu 16. sırada kapatan Fortuna Sittard'ın kadrosunda 29 futbolcu bulunuyor.. Kulübün güncel piyasa değeri ise 12,15 milyon Euro.
FORTUNA SITTARD BAŞKANI IŞITAN GÜN KİMDİR?
1975 yılında doğdu, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York'ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD'de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard'ın başkanlığı yapıyor.