Fortnite ne kadar internet harcar? LoL bir maç kaç mb yer 2020? Online oyunlar ne kadar internet harcar?
Fortnite, League of Legends, Call of Duty gibi pek çok oyun farklı gereksinimlere sahiptir. Her birinin internet kullanma oranı da farklıdır. Monster Hunter: World, PUBG, GTA V Online, CS GO çok internet harcar mı?
17.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:50
Oynadığımız oyunların veri harcama durumu gereksinimlerine göre değişmektedir. Ayrıca çevrim içi açık dünya olması da oyunun internet harcama durumunu etkiler. Günümüzde sadece bir konsol veya pc sahibi olmak oyun oynamak için yeterli değildir. Pek çok oyun çevrim içi özellik sunmaktadır. İnternet bağlantısı ile sağlanan bu çevrim içi özelliğin oyuna göre harcadığı veri miktarı da değişmektedir.
ONLINE OYUNLAR NE KADAR İNTERNET HARCAR? SAAT BAŞI MB KULLANIMI
Birinci şahıs nişancı oyunları en çok internet harcayan oyunlar gibi görülüyor.
Hearthstone
3MB
Final Fantasy XIV veri kullanımı
20MB
Sea of Thieves internet kullanımı
30MB
Monster Hunter: World data kullanımı
30MB
PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG saat başı kaç mb kullanır?
40MB
Rocket League veri kullanımı
40MB
Minecraft ne kadar internet harcar?
40MB
Call of Duty: World War II internet kullanımı
40MB
World of Warcraft
40MB
League of Legends bir maç kaç mb yer?
45MB
Grand Theft Auto V Online
60MB
Teamfight Tactics
60MB
Rainbow Six Siege
70MB
Team Fortress 2
80MB
Call of Duty: Black Ops 4
80MB
Battlefield V
100MB
Fortnite ne kadar internet harcar?
100MB
Warframe veri kullanımı
115MB
Dota 2 mb kullanımı
120MB
Overwatch internet kullanımı
135MB
Counter-Strike: Global Offensive çok internet harcar mı?
250MB
Destiny 2 veri kullanımı
300MB