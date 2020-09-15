Formula 1 DHL bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 takımları neler? F1 takvimi

13-15 Kasım tarihleri arasında Formula 1 Türkiye Grand Prix'i yapılacak. 9 yıl aradan sonra gelen haber sonrası F1 hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR? F1 2020

Formula 1 bilet fiyatları 90 TL ile 1900 TL arasında değişmektedir. Konuma göre değişen bilet fiyatlarının konumlanma şeklini sitesinde görebilirsiniz.

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?

Biletler 15 Eylül itibari ile satışa sunuldu. Biletler, Biletix'te.

2020 FORMULA 1 PİLOTLARI VE F1 TAKIMLARI LİSTESİ!

Daniel Ricciardo

Takım: Renault F1 Team

Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında)

Ülke: Avustralya

Lando Norris

Takım: McLaren

Doğum Tarihi: 1999-11-13 (20 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallık

Sebastian Vettel

Takım: Ferrari

Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında)

Ülke: Almanya

Nicholas Latifi

Takım: Williams

Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında)

Ülke: Kanada

Kimi Raikkonen

Takım: Alfa Romeo

Doğum Tarihi: 1979-10-17 (40 yaşında)

Ülke: Finlandiya

Romain Grosjean

Takım: Haas F1 Team

Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında)

Ülke: Fransa

Pierre Gasly

Takım: AlphaTauri

Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında)

Ülke: Fransa

Sergio Perez

Takım: Racing Point

Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında)

Ülke: Meksika

Charles Leclerc

Takım: Ferrari

Doğum Tarihi: 1997-10-16 (22 yaşında)

Ülke: Monaco

Lance Stroll

Takım: Racing Point

Doğum Tarihi: 1998-10-29 (21 yaşında)

Ülke: Kanada

Kevin Magnussen

Takım: Haas F1 Team

Doğum Tarihi: 1992-10-05 (27 yaşında)

Ülke: Danimarka

Alexander Albon

Takım: Red Bull Racing

Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında)

Ülke: Tayland

Daniil Kvyat

Takım: AlphaTauri

Doğum Tarihi: 1994-04-26 (26 yaşında)

Ülke: Rusya Federasyonu

Esteban Ocon

Takım: Renault F1 Team

Doğum Tarihi: 1996-09-17 (23 yaşında)

Ülke: Fransa

Max Verstappen

Takım: Red Bull Racing

Doğum Tarihi: 1997-09-30 (22 yaşında)

Ülke: Hollanda

Lewis Hamilton

Takım: Mercedes

Doğum Tarihi: 1985-01-07 (35 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallı

Carlos Sainz Jr.

Takım: McLaren

Doğum Tarihi: 1994-09-01 (25 yaşında)

Ülke: İspanya

George Russell

Takım: Williams

Doğum Tarihi: 1998-02-15 (22 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallık

Valtteri Bottas

Takım: Mercedes

Doğum Tarihi: 1989-08-28 (30 yaşında)

Ülke: Finlandiya

Antonio Giovinazzi

Takım: Alfa Romeo

Doğum Tarihi: 1993-12-14 (26 yaşında)

Ülke: İtalya

F1 TAKVİMİ

3 Temmuz'da başlayan Formula 1 yarışları, 13 Aralık tarihinde son bulacak.