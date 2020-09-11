Formula 1 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 yarışı bilet fiyatları ne zaman satışa çıkacak?

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin biletleri 15 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Intercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye getirdiği biletler 14 farklı kategoride satışa sunulacak? Peki, Formula 1 bilet satışları ne kadar?

FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRİX 2020 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor. Geniş aralıkta satışa çıkacak biletlerin alıcıları merakla 15 Eylül tarihini bekliyor.

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Biletix üzerinden 15 Eylül Salı günü saat 12:00'de satışa çıkacak biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak Formula 1 ile ilgili açıklaması,

"Formula 1'i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1'i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye'nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1 yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'a özel, dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturacağız. Tüm dünyanın büyük heyecanla takip edeceği bu yarışın biletlerini, ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz."dedi.