Floyd eylemcilerinden Beyaz Saray'da çadırlı protesto

Floyd eylemcilerinden Beyaz Saray'da çadırlı protestoWashington, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polisin George Floyd isimli siyahi ABD vatandaşını öldürmesinin ardından başlayan 'Black Lives Matter' (Siyahi Hayatlar Değerlidir) protestoları kapsamında eylemciler,...

08.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:37

Floyd eylemcilerinden Beyaz Saray'da çadırlı protesto

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Washington, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polisin George Floyd isimli siyahi ABD vatandaşını öldürmesinin ardından başlayan 'Black Lives Matter' (Siyahi Hayatlar Değerlidir) protestoları kapsamında eylemciler, Beyaz Saray'ın önündeki caddeye çadır kurdu.

Mayıs ayında Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra başkent Washington'da düzenlenen protesto gösterileri sürüyor. Beyaz Saray'ın karşısındaki H Street'i kapatarak çadır kuran eylemciler, geceyi burada geçirmeye başladı. Gece gündüz nöbet tutan eylemcilere karşı Washington DC polisi yolu açmak istedi. Eylemciler, polisle yaşadığı arbedeye rağmen bulundukları yerden ayrılmak istemedi.

'DEĞİŞİM OLANA KADAR BİR YERE GİTMİYORUZ'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan eylemcilerden March Rose, 'Bugün buraya yine geldim. Çünkü insanlara ücretsiz tıbbi destek veriyorum. Değişim olana kadar bir yere gitmiyoruz. Başkan buradaysa, biz de Beyaz Saray'ın tam karşısında insanlara ücretsiz su, yemek, el dezenfektanı ve maske veriyoruz. İnsanlar için buradayız' dedi. Çadır kurduk çünkü insanların kalacak yerlere ihtiyaçları vardı diyen Rose, Bu yaz çadır kullanmayacağım, çadırı eylemcilere verdim dedi.