Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."