Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam alemi gerçekten sancılı imtihan ve zorluklarla dolu günler yaşıyor. Zulmün, terörün, işkencenin ve daha nice dinimizce ve Peygamberimizce yasaklanmış fiilin her gün, her an işlendiği bir dönemin içindeyiz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmaya, Filistin'den Arakan'a Türkistan'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir ucundaki Müslümanlara selam ve muhabbetlerini göndererek başladı.

Diyanet İşleri Başkanı ve ekibini Mevlid-i Nebi Haftasını başta Türk milleti ve tüm insanlık için öğretici bir fırsata, tefekkür ve teneffüs imkanına tahlil ettikleri için kutlayan Erdoğan, haftanın hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Yunus Emre'nin Hazreti Muhammed için kaleme aldığı "Canım kurban olsun senin yoluna" şiirini okuyan Erdoğan, İslam aleminin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece ulaşacağı Mevlid Kandili'ni de tebrik etti.

Bu mübarek gecenin günahların kefaretine vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim bu gece hürmetine yaptığınız duaları, kıldığınız namazları, hayır ve hasenatınızı dergahı izzetinde kabul buyursun. Yüce Allah bizleri, kardeşin kardeşi, ananın evladını tanımayacağı ruz-i mahşerde işte bugün burada olduğu gibi Peygamber Efendimizin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanan takva sahiplerinden eylesin. Rabbim hepimizi Hazreti Nebi'nin şefaatine nail olanlardan eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sene Mevlid-i Nebi'yi gerek tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını gerekse bölgede yaşanan sıkıntılar sebebiyle buruk yaşadıklarını ifade etti.

Koronavirüs tedbirleri

Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgının dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz. 'TAMAM' diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi, rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan dengeli, önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla yönetiyoruz. Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. İlgili bakanlarımız tam bir koordinasyon içinde meseleyi takip ediyor. Biz de şahsen bu alanda uzman arkadaşlarımız aracılığıyla anbean durumu izliyor, bilgilendirmeleri alıyor, gerekli talimatları veriyoruz.

Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bugünlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Mücadelemizi birlikte zafere dönüştürmek için hepimize, 83 milyonun her bir ferdine burada görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, sebat edecek, kurallarına uyacak, ondan sonra inşallah hep birlikte felaha erişeceğiz."

Hasretini çektikleri o güzel günlere he beraber kavuşacaklarını vurgulayan Erdoğan, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet hastalara acil şifalar diledi.

İslam aleminin sorunları

Millet olarak bu dönemde hüzünlerini artıran tek şeyin koronavirüs salgınında yitirdiklerinin acısı olmadığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizleri asıl endişeye sevk eden, yüreklerimizi asıl dağlayan başta gönül coğrafyamız olmak üzere Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi gerçekten sancılı imtihan ve zorluklarla dolu günler yaşıyor. Zulmün, terörün, işkencenin ve daha nice dinimizce ve Peygamberimizce yasaklanmış fiilin her gün, her an işlendiği bir dönemin içindeyiz.

Suriye'de rejimin ve teröristlerin saldırıları sebebiyle 1 milyon kardeşimiz hayatını kaybetti, 12 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yemen'de 6 yıldır süren kirli savaşın tüm bedelini bir lokma ekmeğe, bir tas çorbaya muhtaç olarak ölen yüzbinlerce masum çocuk ödedi. Libya'nın zengin yeraltı kaynakları darbeciler ve batılı emperyalist güçler tarafından talan edildi."

