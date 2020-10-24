Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının...
24.10.2020 10:33 | Güncelleme: 24.10.2020 10:50
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.