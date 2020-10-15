Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçimi ya. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran ayındadır ve 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir" dedi.

