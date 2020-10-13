EGM'den sahte ve kaçak içkiyle mücadele açıklaması Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bu yıl içerisinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen 1483 operasyonda, 215 bin 285 şişe ve 606 bin 706 litre sahte veya kaçak alkollü içki ele geçirildiği, 128 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiği bildirildi.

