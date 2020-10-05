  

Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

05.10.2020 11:30 | Güncelleme: 05.10.2020 11:44

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı