MSB: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir" denildi.

