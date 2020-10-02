Son dakika haber! Erdoğan, Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti
02.10.2020 12:52 | Güncelleme: 02.10.2020 13:04
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.