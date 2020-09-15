Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

15.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:22

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil
Fabrika işçisi, telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.