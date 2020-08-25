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İçişleri Bakanlığı'ndan Sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama: Fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.
25.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:55
İçişleri Bakanlığı'ndan Sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama: Fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.