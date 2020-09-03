Fırında ateş ahırı küle çevirdi, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Ağırda bulunan 70 küçükbaş hayvandan 3'ü telef oldu

BİLECİK - Bilecik'te bir evin bahçesindeki fırından sıçrayan ateşler ahırı küle çevirdi. Yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle ikamet eden Sıtkı Turan, evin bahçesinde bulunan ekmek fırını yaktı. Fırından yükselen ateşler birden fırının yanında bulunan ve içinde 70'e yakın küçükbaş hayvanın olduğu ağıra sıçradı. Alevler ağırı sararken, komşuların yardımı ile ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar ahırdan çıkartıldı. Yangın sonrası 3 hayvanın telef olduğu anlaşılırken, jandarma yangınlı ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yangına Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye müdahale ederken, yangın 1 saatlik çalışma sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında ağır kül oldu.