Bursa'da fırıncılar bölge kavgasına tutuştu

Bursa'da birbirlerinin bölgesine girmesi nedeniyle kavga eden fırıncıları vatandaşlar ayırdı.

20.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:25

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki fırın çalışanı, birbirlerinin bölgesini ihlal edince kavga etti. Araya giren vatandaşlar fırıncıları güçlükle sakinleştirdi.

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BİRBİRLERİNİN BÖLGESİNİ İHLAL ETTİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde, fırıncılar sokak sokak gezerek vatandaşların ekmek ihtiyacını gideriyor. Bursa'nın Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde de iki ayrı ekmek fırını çalışanı, birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Vatandaşlar fırıncıları güçlükle sakinleştirdi.

FIRINCILAR HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Birbirlerine sinkaflı kelimeler kullanan fırıncılar daha sonra araclarıyla bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri iki fırıncı hakkında idari işlem başlattı.