Finlandiya Başbakanı Marin, 16 yıllık sevgilisiyle evlendi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34), resmi konutundaki bir törenle 16 yıllık sevgilisi Markus Raikkonen (34) ile evlendi.

02.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:20

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34), resmi konutundaki bir törenle 16 yıllık sevgilisi Markus Raikkonen (34) ile evlendi.

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2 buçuk yaşında Emma Amalia isminde kız çocukları olan Marin-Raikkonen çiftinin 18 yaşında tanıştığı ve 16 yıldır birlikte olduğu ifade edildi. Çiftin dün, başkent Helsinki'de bulunan başbakan resmi konutu Kesaranta'da aile ve yakın arkadaşlardan oluşan 40 kişinin katıldığı bir törenle evlendiği belirtildi.