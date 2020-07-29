Finalde ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, takımını öne geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini buluyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR 8 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Ali Palabıyık'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Dakika 7: Trabzonspor'da Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışına Campi kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

Dakika 17: Alanyaspor kullandığı duran topun ardından Cisse ile gole yaklaştı ama öncesinde Fernandes ofsayta yakalandı.

Dakika 18: Juanfran'ın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine bir vuruş yapan Bakasetas'ın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 19: Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu kaleci Marafona'dan döndü, ardından seken topu tamamlamak isteyen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dakika 25: Sörloth'un sol kanattan yaptığı ortasına arka direkte hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

Dakika 34: Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahasında oluşan karambol topu Sörloth'un önüne düşürdü, Norveçli oyuncunun kafa vuruşu ise kaleci Marafona'da kaldı.

Dakika 39: Trabzonspor'da Ekuban az önce oyuna girmişti ama yeniden kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

Dakika 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Trabzonspor'da Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.