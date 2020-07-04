Filtre kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve demleme yöntemleri nelerdir? Filtre kahve nasıl yapılır?

FİLTRE KAHVE NEDİR?

Öğütülmüş kahve çekirdekleri üzerine kaynamış suyu koyarak demleme şeklidir. Kahve çekirdekleri, demlenecek olan şekline göre farklı öğütülür. Demleme biçimlerine göre de farklı adlandırılır.

Kahve demlendikten sonra geri de telvesi kalır ve bu içilmez. Süzülen veya demlenen kısmı içilir sadece. Tadı espressoya göre daha yumuşaktır. Demlenirken acı tatlarını arkada bırakır ve sadece güzel aromasını barındırır.

Kahve çekirdeklerinin nerede yetiştiği de önemli bir etkendir. Eğer kahve çekirdekleri, çiçek bahçelerine yakın bir konumda yetişmişse kahve aromasından çiçeksi tatları almanız mümkündür. Meyve bahçelerine yakın yerde yetişen çekirdeklerden ise daha çok narenciye tadı alabilirsiniz.

FİLTRE KAHVE DEMLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Filtre kahve kağıdı

Filtre kahve makinası

French Press

American Press en çok tercih edilen yöntemlerdir.

Daha farklı aromasının olması için uzun süren demleme yöntemleri de vardır:

Chemex

Hario V60

Syphon

Aeropress

Her demleme biçimi farklı materyalden oluşur ve farklı demlenme süreleri vardır. Ayrıca kahvenin miktarı ve uygulanan basınç da farklıdır.

FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?

Filtre kahve yapmanın pek çok yöntemi vardır. Bunun sebebi farklı materyallerin kullanılmasındandır.

FİLTRE KAHVE KAĞIDI NASIL KULLANILIR? CHEMEX KAHVE NEDİR?

Filtre kahve kağıdı makine ve tekli kullanım için farklı olarak seçilir. Filtre kahve makinesi için büyük filtre kahve kağıdı tercih edilir. Tekli kullanım için yani direkt bardağa süzülmesini isterseniz ise daha küçük kağıt tercih etmelisiniz.

Sadece filtre kahve kağıdı kullanarak demleme biçimine chemex adı verilir. Direkt bardağa süzülmesini de sağlayabilirsiniz, bir düzenek de alabilirsiniz. Filtre kahve kağıdına filtre kahveyi ekleyin. Suyu yavaş bir şekilde eklemek önemlidir. 5 saniye su ekleyip, 45 saniye bekleyerek en güzel aromaya ulaşırsınız. 3 4 kere bu döngüyü tekrarlayabilirsiniz.

2 kişilik chemex için 30 gram kahve, 450 ml su gereklidir. Kağıt ile demleme için filtre kahve çekirdeklerinin kaya tuzu büyüklüğünde olması daha güzel bir tat verecektir.

SYPHON KAHVE NEDİR?

Sifon / syphon ekipmanı ile yapılan kahvedir. Öğütülmüş kahve çekirdeklerinin metal filtre üzerine sarılı olan bez filtreden süzülmesiyle yapılır.

Hario V60 NEDİR?

Chemex ile benzer bir damlama yöntemiyle demlenir. Kahve tanelerinin daha yavaş şekilde ıslanmasını ve demlemesini sağlar.

FİLTRE KAHVE KAÇ KALORİ?

1 bardak şekersiz filtre kahve 2 kaloridir. Filtre kahve vücutta noradrenalin ve dopamin salınımını artırır. Kafein metabolizmayı hızlandırdığı için de diyet listelerinin vazgeçilmez seçeneklerindendir.

FİLTRE KAHVE ÇEŞİTLERİ NELER?

The Mill Guatemala kahve çekirdeği yumuşak içimli olan kahve kakao ve baharat aromalarına sahiptir.

Brezilya çekirdeği yumuşak içimlidir. Hafif ve fındık tadında aroması vardır.

Kenya biraz daha asitli ve keskin bir tada sahiptir. Narenciye aroması baskındır.

The Mill Etiyopya çiçek ve meyve tatlarını içinde barındırır.

İNTERNETTEN KAHVE ALINIR MI?

Yoğun hayat temposu içerisinde alışveriş yapmanın şekli de değişti. İnternete yönelen kullanıcılar alacakları ürünün kalitesinden emin olmak istemektedir. Arnas Market internet alışverişi için güvenli bir doğal ürün sitesidir.

The Mill kahve çekirdekleri kimyasal işleme maruz kalmadan öğütülür ve sizlere sunulur. Taze bir şekilde paketlenir. Kahvenin raf ömrü uzundur fakat kavrulma tarihi aromayı etkiler. The Mill filtre kahve çeşitleri taze olarak müşterisiyle buluşur.

Öğlene kadar verilen siparişler öğleden sonra kargoya verilir; öğleden sonra olanlar ise ertesi gün kargoya verilir. Taze olarak öğütülmüş filtre kahve çekirdekleri ile enfes kahve içebilirsiniz.