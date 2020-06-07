Filistin İslami Cihad Hareketi eski Genel Sekreteri Şallah hayatını kaybetti

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Ulusal Lider Ramazan Abdullah Şallah, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmiştir." ifadesine yer verildi.

Hareketin Filistin halkına taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, Şallah'ın büyük bir lider olduğu belirterek, şunlar ifade edildi:

"İslami Cihad Hareketi'nin kuruluşundan bu yana mücadelesine tanıklık ediyor, onun 20 yıldan fazla ortaya koyduğu liderliğini ve milli duruşunu onur ve şerefle hatırlıyoruz. O, emanete en güzel şekilde sahip çıktı ve cihat bayrağını hep yüksekte tuttu. Filistin direnişine, Kudüs'e, Arap ve İslam kimliğine hep sahip çıktı."

- Abbas'tan taziye mesajı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Şallah'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Abbas mesajında, "Şallah'ın vefatıyla büyük bir ulusal lideri kaybetmiş bulunmaktayız." dedi.

- Şallah kimdir?

İslami Cihad Hareketi Lideri Şallah, 1958 yılında Gazze Şeridi'nin Şucaiyye Mahallesi'nde dünyaya geldi. Şallah, Mısır'daki Ez-Zakazik (Al-Zagazig) Üniversitesinin ekonomi bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Şallah, daha sonra İngiltere'de doktora eğitimini tamamlayarak, 1993-1995 tarihlerinde ABD'deki Güney Florida Üniversitesinde Orta Doğu Araştırmaları Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

İslami Cihad Hareketi Lideri Fethi Şikaki'nin İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından 1995'te Malta'da şehit edilmesinden sonra hareketin genel sekreterliğine getirildi.

Şallah, İsrail tarafından 2. Filistin İntifadası sürecinde İsrail hedeflerine yönelik büyük "cihat" eylemlerini yönetmekle suçlandı.

ABD makamları Şallah'ı 2003 yılında "terörist" listesine, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da 2017'de "arananlar" listesine ekledi.

Şallah, yakalandığı bir hastalıktan dolayı İslami Cihad'ın liderliğinden çekilmiş yerine Ziyad en-Nahale seçilmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Şallah'ın sağlık durumuna ilişkin 2018 Nisan ayında basında bazı haberler çıkmış, bunun üzerine İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "kalp ameliyatı geçiren Şallah'ın durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutulduğu" ifade edilmişti.