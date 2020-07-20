Filip Novak Trabzonspor'da kalacak mı? Filip Novak'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Sezon sonunda sözleşme sürresi bitecek olan başarılı sol bek Filip Novak, SÜpe Lig karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi.

20.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:50

Filip Novak, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'daki geleceği hakkında detaylar verdi. Peki, Filip Novak Trabzonspor'da kalacak mı?Filip Novak'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

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FİLİP NOVAK TRABZONSPOR'DA KALACAK MI?

Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı sol bek Filip Novak, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" diyerek bordo-mavili takımda kalma sinyali verdi.

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Çekyalı yıldızın bu ifadeleri Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalayacağı şeklinde yorumlandı.