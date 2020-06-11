FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ ile işbirliği alanında dikkat çekici sözler söylemesinin ardından partisinden istifa etti.

"BİRBİRİNE KIRDIRMAK İÇİN..."

Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AK Parti'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için" FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiğinde yeterli kadroları olmadığı ve bunun için FETÖ'yü kullandığını belirten Emre Cemil Ayvalı "2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur" ifadelerini de kullandı.

İSTİFA ETTİ

Ayvalı, Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla istifa ettiğini duyurdu: "Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır. Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum."