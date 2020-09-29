Ferencvaros - Molde maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Play Off Ferencvaros - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
29.09.2020 18:19 | Güncelleme: 29.09.2020 18:25
Şampiyonlar Ligi Play Off maçlarının başlamasıyla sporseverleri Şampiyonlar Ligi Play Off maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Ferencvaros - Molde maçının sonucu merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi Play Off Ferencvaros - Molde maçı kaç kaç? Ferencvaros - Molde maçı kanalı, şifresiz mi?
Sporseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi Play Off başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Ferencvaros - Molde maçı ilgi odağı oldu. Peki, Ferencvaros - Molde maç Ferencvaros - Molde maç sonucu kaç kaç? Ferencvaros - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Play Off canlı takip!
FERENCVAROS - MOLDE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Ferencvaros - Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off maçı 29 09 2020 günü saati 22:00'de başlayacak. Maç, Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.
FERENCVAROS - MOLDE MAÇ İLK MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?
İLK MAÇ : Molde 3-3 Ferencvaros
FERENCVAROS - MOLDE MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?
Ferencvaros - Molde maçı henüz başlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.