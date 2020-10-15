Ferace Alışverişi Ve Kullanımı Nasıl Olmalı?

Feraceler kurtarıcı parçalardır. Bu sebeple her zaman tercih edilir ve sevilir. Ancak feraceleri de doğru kullanmalı ve doğru kombinlemeliyiz. Peki en doğru ferace kullanımı nasıl olmalı?

DOĞRU FERACE KULLANIMI NASIL OLMALI?

Tesettür giyimde feraceler oldukça önemli bir yer tutar. Kombin konusuna ise hiç takılmamalısınız. Feraceler bu konuda sizi en rahat ettirecek ürünlerin başında geliyor. Altına giyeceğiniz rahat uzun bir etek, içine giyeceğiniz sade rahat bir bluz ile şıklığı yakalamanız mümkün.

EŞARPLARLA DA KOMBİNLEMESİ KOLAY

Feraceleri eşofmanlar ile de kombinlemek çok kolay. Çünkü zaten tek renk ve uzun bir renk olan bir parça olan tesettür feraceler üzerine takacağınız yine tercihe göre değişse de tek renk olması daha olası olan bir eşarp ya da şal ile şıklığı yakalamak oldukça mümkün. Burada dikkate almanız gereken en önemli nokta ise eşarpların rengi. Zaten oldukça koyu ve sakin renklerde üretilen feraceleri çok dikkat çeken ve açık renklere eşarpların ve şalların tercih edilmesi pek de önerilmiyor.

YENİ SEZONDA NASIL FERACELER DİKKAT ÇEKİYOR?

Bu yıl feracelerde bazı ufak desenler dikkat çekiyor. Özellikle çizgi motifleri öne çıkmış durumda. Belki de muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar on yıllardır tek düze üretilen feracelerde sıkılmış ve artık yenilik istiyordur. Sonuç olarak feracenin giyiliş amacı bellidir. Bu sebeple ciddi ve büyük değişimlere gidilmese de farklı kumaş çeşitleriyle hareketlendirilmiş feraceleri her yerde bulmak mümkün.