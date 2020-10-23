Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Fenerbahçe ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu. Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'nde Fenerbahçe, Trabzonspor ile mücadele edecek. 25 Ekim 2020 Pazar günü Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak ve mücadele saat 19.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig kapsamında Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemliğini Cüneyt Çakır üstleniyor.