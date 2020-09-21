Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu kadroya geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşması hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK BULUNMUYOR

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia.

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.