Fenerbahçe-İstanbul maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-İstanbul şifresiz kanalda mı olacak?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Futbolseverler Fenerbahçe-İstanbul maçını çok merak ediyor. Peki Fenerbahçe-İstanbul saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

FENERBAHÇE-İSTANBUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Cumartesi günü saat 17:00'de İstanbulspor ile oynayacakları hazırlık maçının Youtube Katıl'dan canlı yayınlanacağını açıkladı.

FENERBAHÇE-İSTANBUL MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Fenerbahçe, Fenerbahçe-İstanbul hazırlık maçının Youtube Katıl'dan canlı yayınlanacağını açıkladı.

FENERBAHÇE-İSTANBUL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacaklardır.