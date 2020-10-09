Fenerbahçe-İstanbul maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-İstanbul şifresiz kanalda mı olacak?
09.10.2020 15:45 | Güncelleme: 09.10.2020 15:49
Fenerbahçe-İstanbul maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak? Futbolda milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de Fenerbahçe-İstanbul hazırlık maçı olacaktır.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Futbolseverler Fenerbahçe-İstanbul maçını çok merak ediyor. Peki Fenerbahçe-İstanbul saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?
FENERBAHÇE-İSTANBUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe, Cumartesi günü saat 17:00'de İstanbulspor ile oynayacakları hazırlık maçının Youtube Katıl'dan canlı yayınlanacağını açıkladı.
FENERBAHÇE-İSTANBUL MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?
Fenerbahçe, Fenerbahçe-İstanbul hazırlık maçının Youtube Katıl'dan canlı yayınlanacağını açıkladı.
FENERBAHÇE-İSTANBUL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacaklardır.