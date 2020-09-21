Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe canlı takip
Süper Lig'in başarılı iki takımı Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Hatayspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazar akşamı ekranlarda olacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı takip haberimizde.
Medipol Fenerbahçe - Hatayspor, Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Fenerbahçe ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe ile Hatayspor ilk 11'leri de ortaya çıktı. Fenerbahçe - Hatayspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Hatayspor hangi kanalda? İşte, detaylar...
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Merakla beklenen maç, 21 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1'da olacak.
FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)
YASİN KOL(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
ERKAN ENGİN(AVAR)
FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11
Fenerbahçe: İlk 11
1. ALTAY BAYINDIR
3. PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT
6. TOLGA CİĞERCİ
7. OZAN TUFAN
13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
27. THIAM MAME BABA
32. MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN
77. GÖKHAN GÖNÜL
88. CANER ERKİN
Hatayspor İlk 11
1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI
5. ISAAC SACKEY
8. AABID RAYANE
10. SELİM ILGAZ
11. GÖKHAN KARADENİZ
14. PABLO RENAN DOS SANTOS
16. MESUT ÇAYTEMEL
55. YUSUF ABDİOĞLU
88. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO
90. STRAHIL VENKOV POPOV
92. MAME BIRAM DIOUF
FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe 0 - 0 Hatayspor maçta ilk yarı oynanıyor.