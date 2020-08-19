Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur transferlerini resmen açıklayan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre 33 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan ekip, geçen sezon kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor'da oynayan oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ GENOA'DA

Sinan Gümüş'ün bonservisi, an itibarıyla İtalyan ekibinde Genoa'da bulunuyor. Öte yandan bonservisini eline alması konuşulan oyuncuya sarı lacivertli ekibin bonservis bedeli ödemesi beklenmiyor.

9 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Profesyonel kariyerine Stuttgart'ta başlayan deneyimli oyuncu, 2013/14 sezonunda Galatasaray'a gelip sonrasında Genoa'nın yolunu tutmuştu. Sinan, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 9 maçta 5 gol attı.