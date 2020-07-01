Fenerbahçe en borçlu 6. takım! Forbes açıkladı...

ABD Merkezli ünlü ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili bir inceleme yayınladı ve sarı lacivertlilerin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu belirtti.

01.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:22

ABD Merkezli ünlü ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili bir inceleme yayınladı ve sarı lacivertlilerin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu belirtti. Forbes'un incelemesinde Fenerbahçe için, "Para kaybetmeye devam ediyor. Kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmiş değil" denilirken, "Nani'den Skrtel'e, Robin van Persie'den Valbuena'ya, birçok oyuncu kulüpten maaş aldı. Verilen büyük maaşlar, kulübü daha da fazla zor duruma soktu "ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'nin 370 milyon dolarlık borç yükü olduğu ve pandemi süreci ile maaş yükü nedeniyle taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği belirtildi.


Öte yandan Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini gerçekleştirmeye uğraştığı ve 1 milyon SMS toplansa bile, Özil'in 1 aylık maaşını karşılayamayacağı yazıldı.