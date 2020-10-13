Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan takımlardan olan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazandı ve böylece 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 3. haftasında CSKA Moskova ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk edecek. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova maçı 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVAMAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova maçı 20:45'de başlayacak.

Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

THY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe Beko

Valencia Basket Club

AX Armani Exchange Milano

Zalgiris Kaunas

Zenit St. Petersburg

FC Bayern München

FC Barcelona Lassa

Kızıl Yıldız

Maccabi Fox Tel Aviv

Olympiacos

Crvena Zvezda