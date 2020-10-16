Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Fenerbahçe Beko kadrosu

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan takımlardan olan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazandı ve böylece 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 3. haftasında CSKA Moskova ile karşılaştıktan sonra Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko ileBayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı,beIN Sports Haberkanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague Maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Maçı 16 Ekim Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Maçı 20:45'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO KADROSU

24 - Johnny Hamilton

44 - Ahmet Düverioğlu

12 - Tarık Biberovic

23 - Dyshawn Pierre

31 - Edgaras Ulanovas

10 - Melih Mahmutoğlu

9 - Leo Westermann

3 - Jarell Eddie

17 - Yiğit Onan

21 - Danilo Barthel

24 - Jan Vesely

25 - Kenan Sipahi

13 - Ali Muhammed

7 - Lorenzo Brown

6 - Berkay Candan

25 - Nando De Colo

THY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU