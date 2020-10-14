Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan takımlardan olan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazandı ve böylece 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 3. haftasında CSKA Moskova ile karşılaştıktan sonra Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko ileBayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı,beIN Sports Haberkanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague Maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Maçı 16 Ekim Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Maçı 20:45'de başlayacak.

THY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe Beko

Valencia Basket Club

AX Armani Exchange Milano

Zalgiris Kaunas

Zenit St. Petersburg

FC Bayern München

FC Barcelona Lassa

Kızıl Yıldız

Maccabi Fox Tel Aviv

Olympiacos

Crvena Zvezda