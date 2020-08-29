Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Fenerbahçe ve Antalyaspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı 21:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.