Fenerbahçe Youtbe KATIL nedir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı Youtube'dan nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Fenerbahçe ve Alanyaspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Alanyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı Youtube'dan nasıl izlenir? Fenerbahçe Youtbe hesabına nasıl katılınır? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-ALANYASPOR NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 28 Ağustos Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maç Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI YOUTUBE'DAN NASIL İZLENİR?

Fenerbhaçe hazırlık maçını izlemek için Fenerbahçe Yotube hesabı üzeirnde yer alan KATIL linkini tıklayarak uygun pakete abone olmalısınız.

FENERBAHÇE YOTUBE HESABINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İZLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe Youtube hesabından Beyaz, Sarı ve Laciveret paket satın alabilirsiniz. Paket ücretleri paketleri şu şekildedir:

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe YouTube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

1. Bağlılık Rozetleri

2. Özel Emojiler

3. Günlük Antrenmanlar

4. Maç Günü Yayınlar

5. Eğlenceli İçerikler

6. Altyapı Maçları

7. Maç Özetleri

8. Vlog çekimleri

9. Kamera Arkaları

Beyaz (5 TL / ay):

Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

Üyelere özel videolar

Günlük antrenmanlar

Üyelere özel canlı sohbete erişim

Fotoğraf ve durum güncellemeleri

Altyapı maçları

Sarı (15 TL / ay):

Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Yeni videolara daha erken erişim

Üyelere özel canlı yayın

Unutulmaz efsane maçlar

Paylaşım akışları

Lacivert (25 TL / ay):

Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Her ay canlı yayınlar

Videolarda üyelerden bahsetme

Kamera arkası videoları