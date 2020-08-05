FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

UEFA Avrupa Lig'i son 16 ikinci tur karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün akşam saat 19:55 'de FC Kopenhag deplasmanına gidiyor. Peki FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda verilecek, ücretsiz mi olacak?

KOPENHAG - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacaktır. Maç saat 19:55 'de başlayacak olup Parken Stadyumu'nda oynanacaktır.

KOPENHAG - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç bugün yani 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü akşam Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır. Bu saatte TV'den maçı canlı yayında izleyebilirsiniz.

KOPENHAG - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün akşam saat 19:55 'de oynanacak olan Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacaktır. Aynı şekilde CBC Sport kanalından da maçı izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgileri şu şekildedir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4