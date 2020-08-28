Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in öldüğü iddiaları gündeme geldi. Sanatçının hayranları Girik'in sağlık durumunu merak ederken açıklama öz yeğeni Günay Girik'ten geldi.

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Twitter hesabından Girik'in ölüm haberleri hakkında açıklama yapan ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, "Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi" dedi.