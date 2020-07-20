Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaja başladı: Her bir metrekaresini karış karış arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların ardından sondaj için Karadeniz'e giden Fatih gemisinin çalışmalarına başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dönmez, "İlk sondaj Tuna-1 lokasyonunda başladı" ifadelerini kullandı.

Fatih Dönmez attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Varsa mutlaka bulacağız."

FATİH SONDAJ GEMİSİ İSTANBUL'UN FETİH GÜNÜNDE YOLA ÇIKMIŞTI

Fatih sondaj gemisi İstanbul'un fetih günü olan 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.