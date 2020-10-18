Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?
18.10.2020 19:13 | Güncelleme: 18.10.2020 19:17
Süper Lig'in 5. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Fatih Karagümrük - Kasımpaşa arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Fatih Karagümrük'ün ev sahipliği yaptığı maç 1-1 sona erdi. F. Karagümrük'ün golünü 45. dakikada "Artur Sobiech" atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise 47. dakikada "Aytaç Kara" kaydetmiştir.
FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?
Maç bugün 18 Ekim Pazar günü saat 16:00 'da oynandı.
FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN KARABALCIK(2. Yardımcı Hakem)
BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
ALTAN KUTUCU(Temsilci)
BÜLENT KANTAR(Temsilci)
BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)