Fatih Karagümrük - Akhisarspor TFF 1. lig play-off yarı final maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı. Buna göre Hatayspor ve Erzurumspor ligi ilk 2 sırada bitirdiği için doğrudan Süper Lig'e yükselmeye hak kazandılar. Fakat TFF 1. Lig'i 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayan Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor takımları kendi aralarında play off mücadeleleri verecek. Play off'u kazanan takım 3. olarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacaktır.

FATİH KARAGÜMRÜK - AKHİSARSPOR PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Play off yarı final maçları 2 aşamadan oluşmaktadır. Buna göre Fatih Karagümrük - Akhisarspor play off maçının;

Yarı final ilk karşılaşması : 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00 'da oynanacak.

Yarı final ikinci karşılaşması : 26 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da oynanacak.

İlk maç yarın akşam saat 9'da oynanacaktır. Rövanş maçı ise 26 Temmuz Pazar 9'da oynanacaktır. Sonuçların ardından kazanan takım finale kalacaktır. Ardından finali de kazanan doğrudan Süper Lig'e çıkmış olacaktır.

Ayrıca ilk maç İstanbul Vefa stadyumunda oynanırken, 2. rövanş maçı Spor Toto Akhisar stadyumunda oynanacaktır.

FATİH KARAGÜMRÜK - AKHİSARSPOR PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Akhisarspor yarı final play off karşılaşması beIN Sports MAX 2 ekranında canlı yayın olarak naklen yayınlacaktır. Büyük olasılıkla yarı final 2. maçı da aynı kanalda ekranlara gelecektir.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

İki takım arasında İstanbul'da oynanacak ilk maçta baş hakem Ali Palabıyık olacaktır. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan. Ek olarak müsabakada Bahattin Şimşek VAR hakemi, Çağdaş Altay ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.