Faroe Adaları - Andorra UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Faroe Adaları - Andorra maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

FAROE ADALARI - ANDORRA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Faroe Adaları - Andorra maçının sonucu 2-0 bitmiştir. Maçı Faroe Adaları 2-0 kazanmıştır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçın gollerini Faroe Adaları takımı adına 19. ve 33. dakikalarda "Klemint Olsen" kaydetmiştir.

UEFA ULUSLAR LİGİ M GRUBU PUAN DURUMU

Faroe Adaları : 10 puan

Malta : 5 puan

Letonya : 3 puan

Andorra : 2 puan