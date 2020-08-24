Ezgi Mola'nın gözyaşları

Açılışa İzmir Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan ev sahipliği yaptı. Törene, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Ezgi Mola, açılış konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi: "Kalbim acıyarak buraya geldim. Acılarıyla mücadele eden çocuklar artık yalnız değil. Burada Saadet öğretmen gibi bir kahramanla birlikteyiz. Çünkü bizi sevgi kurtaracak."