Eyvah Eyvah 3 konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 3 özeti!

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EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klârnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2013 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2014 Cuma