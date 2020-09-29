Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
29.09.2020 09:51 | Güncelleme: 29.09.2020 09:54
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.