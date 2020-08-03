Evrim Keklik kimdir? Survivor'dan elenen Evrim Keklik kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim kimdir?

Evrim Keklik, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışmaya başlamıştı. Oyunlarda gösterdiği performans ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken Evrim Keklik sık sık gündem oluyor. Peki, Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yarışacak olan Evrim, yayınlanan tanıtım videosunda kendisini şu şekilde anlattı: "Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Evrim Keklik

Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."