Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetişteren M.B. gözaltına alındı.

Gelen ihbarı değerlendiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen M.B.'nin Ocaklı Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları aramada, evin bahçesinde bulunan kümesin içerisinde naylon brandalar altına gizlenmiş siyah poşetler içerisine ekili 23 kök hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B., sorgulanmak için emniyete götürüldü.