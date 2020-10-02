Evinde cinayet işlenen eski manken: Salona yaralı geldi, elinde bıçak yoktu

BURSA'da, sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sadık Şahin'in (45) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren Alev Ç., "Olay anında salonda alkol alıyordum. Salon kapısını açıp içeri giren Onur'un yaralı olduğunu gördüm. Onur'un elinde bıçak yoktu" dedi.

Olay, geçen yılın temmuz ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre, evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, ikiliyi görünce sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Yılgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alev Ç. de serbest kaldı.

ESKİ MANKEN DURUŞMADA

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Sadık Şahin, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık İsa Ö. ise katılmadı. Sadık Şahin'in avukatı Ali Özgür Berksun, Alev Ç., Onur Yılgün'ün anne ve babası da duruşma salonunda hazır bulundu.

'ONUR'U BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Mahkemede savunma yapan Sadık Şahin, "Alev ile 6 yıldır birlikteyiz. Karı koca hayatı yaşıyoruz. 3 gündür Alev'e ulaşamıyordum. Olay gecesi İstanbul'dan gelen arkadaşımla evimde alkol aldık. Gece yarısı köpeğimi sahilde gezdirmeye çıkardım. Evime dönerken, Alev'in ışığının yandığını gördüm. Zile bastım. Açılmayınca ben de yanımda bulunan anahtarımla açmak isterken kapıyı Alev açtı. Evin koridorunda erkek ayakkabısı gördüm. Alev'e kim olduğunu sormama rağmen bana söylemedi. Beni salona aldı. Sohbet ettik. Tuvalete giderken, kapısı açık olan yatak odasına baktığımda bir erkeğin şortla yattığını gördüm. Salona döndüğümde ise Alev, yatakta bulunan kişinin Onur olduğunu söyledi. Onur ile Alev, arabasının tamiri sırasında tanıştılar. Daha sonra Onur'u salon kapısında elinde sarı saplı bıçak ile gördüm. Onur, bana küfretti. Ben de kendisine 'Senin burada ne işin var?' diye sordum. Aramızda boğuşma oldu. Bıçak yere düştü. Ben bıçağı alıp, sol koluna çizik attım. Bıçağı holde bıraktım. Daha sonra İsa'yı aradım. Bu sırada Onur yeniden bıçağı alıp üzerime gelince tekrar aramızda arbede çıktı. Onur'un bıçak bulunan elini tuttuğum sırada, göğsüne gelince itekledim. Kesilen elimden kan akıyordu. Alev havlu verince sardım ve evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca emniyete gittim. Orada Onur'un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur'u bıçakladığımı hatırlamıyorum" dediği eski savunmasını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.

'YANIMA GELDİĞİNDE BIÇAKLANMIŞTI'

Mahkemede tanık olarak dinlenen eski manken Alev Ç. ise Sadık Şahin'i ekranda görünce "Dayanamıyorum bu adamı görmeye" dedi. Daha sonra mahkeme başkanı tarafından agresif davranmaması konusunda uyarılan Alev Ç., "Sanıkla karı koca hayatı yaşamadım. Sürekli benim peşimden koşuyordu. Olay gecesi, Onur benim evime geldi. İçki içtik. Evimde iki yatak odası var. Birinde Onur yatıyordu. Salonun kapısı kapalı, balkon kapısı açık halde alkol almaya devam ediyordum. Gece 01.30 sıralarında salon kapısı açılınca Onur bıçaklanmış şekilde içeri girip yere yığıldı. Onur'un bıçaklama anını görmedim. Sanık benim yedek anahtarımı çalmış. O anahtarla içeri girmiş. Onur'un 'Ağabey konuşalım' dediğini duydum. Sanığın elindeki bıçak bana ait değil. Yalnız mutfaktaki bıçak setinin içinde bulunan bir tane bıçağım eksikti. Sarı saplı olup olmadığını da bilmiyorum. Onur'u sanık bıçakladı" diye konuştu.

'ALEV, YALAN SÖYLÜYOR'

Alev Ç.'nin ifadesi hakkında söz alan sanık Sadık Şahin de "Alev, yalan söylüyor. Komşular Alev ile birlikte yaşadığımı bilir. Kızının düğününe bile birlikte gittik. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanık Sadık Şahin hakkında ömür boyu hapis cezası isterken, 'tahrik indirimi' uygulanmamasını talep etti. Savcı diğer sanık İsa Ö. hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, Sadık Şahin'in tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına savunma için ek süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.