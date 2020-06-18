Evin bodrum katında kaçak kazı; tarihi eserler ele geçirildi

ŞANLIURFA'da, bir evin bodrum katında kaçak kazı yapılan eve düzenlenen baskında, tarihi olduğu değerlendirilen 157 eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; tarihi eser niteliği taşıyan 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, el konulan tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

- Şanlıurfa